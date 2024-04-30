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Этот симптом может говорить о начале сахарного диабета: проверьте у себя

Этот симптом может говорить о начале сахарного диабета: проверьте у себя

12:34, 30 апр 2024

На первый взгляд, незначительное изменение цвета кожи может показаться пустяковым. Однако в некоторых случаях это может служить важным предупреждающим сигналом, указывающим на развитие серьезных метаболических нарушений в организме. Согласно бариатрическому хирургу Максиму Мукансу, потемнение кожи в области шеи, подмышек и паховой области нередко свидетельствует о наличии инсулинорезистентности – состояния, предшествующего развитию сахарного диабета.

Данный симптом, известный как акантоз, представляет собой не просто косметический дефект. Он служит явным признаком того, что в организме происходят опасные метаболические сдвиги, требующие безотлагательного медицинского вмешательства. Появление акантоза указывает на то, что процессы, лежащие в основе диабета второго типа, уже запущены, и, если не принять соответствующие меры, пациенту грозит развитие этого хронического заболевания со всеми вытекающими осложнениями.

По словам врача, игнорировать подобные тревожные симптомы ни в коем случае нельзя. Потемнение кожи в областях естественных складок является красной тревожной лампочкой, сигнализирующей о необходимости как можно скорее обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Своевременная диагностика и коррекция образа жизни на ранних стадиях могут предотвратить или отсрочить развитие сахарного диабета и связанных с ним патологических состояний.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: диабет
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