Не выбрасывайте яичные лотки! Этот простой лайфхак поможет защитить ваши клубничные грядки от гниения и вредителей

12:52, 30 апр 2024

Заботливые садоводы знают секрет: самые обычные предметы могут стать бесценными помощниками на приусадебном участке, требуется лишь проявить немного креативности. Яркий пример тому – нестандартное использование яичных лотков для защиты урожая садовой клубники.

Этим ценным советом поделился бывалый огородник, ведущий популярного Дзен-канала "Идеальный огород". Из его многолетнего опыта следует: в начальный период созревания клубничные ягоды нередко касаются земли, что чревато печальными последствиями. Крупные, сочные плоды теряют привлекательный внешний вид, подвергаясь угрозе гниения и нападения вредителей.

Однако решить проблему можно посредством вторичного использования яичных лотков. Для крупных многоячеистых лотков, по словам эксперта, следует сделать центральное отверстие, после чего разместить их вокруг клубничного куста ячейками вниз, непосредственно на почве. Таким образом, ягоды окажутся приподнятыми над поверхностью земли, находясь в естественных "гнездышках".

Что касается одноразовых пластиковых лотков меньшего размера, от них нужно отрезать крышечную часть. Затем обе получившиеся секции просто подложить под нависающие созревающие ягоды – и урожай в безопасности!

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru