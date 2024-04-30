Превратите «бетон» в плодородную почву: мудрые дачники улучшают землю по методу Митлайдера — нужно смешать 2 удобрения

13:08, 30 апр 2024

Огородный сезон наступил и многие дачники озадачены вопросом подготовки грунта после долгой зимы. Среди множества методов улучшения состава почвы особого внимания заслуживает комбинированная подкормка по методу Митлайдера. Этот несложный, но эффективный прием поможет обогатить землю полезными веществами и создать благоприятные условия для роста растений.

Суть метода Митлайдера заключается в совместном использовании двух удобрений, воздействие которых усиливается за счет синергетического эффекта. Одной из рекомендованных комбинаций является доломитовая мука и борная кислота. Доломитовая мука не только нейтрализует излишнюю кислотность, но и обогащает почву азотом, магнием и кальцием — жизненно важными элементами для здорового развития растений.

Для приготовления подкормки следует смешать 1 кг доломитовой муки с 7-8 граммами порошка борной кислоты . Последний ингредиент можно приобрести в аптеке или специализированном садовом магазине. На квадратный метр земли потребуется около 200 граммов готовой смеси, которую необходимо равномерно разбросать по поверхности и заделать на глубину 10-15 см.

Агрономы советуют не пренебрегать этим простым, но действенным способом оздоровления почвы. Комбинированная подкормка обеспечит оптимальный баланс питательных веществ и создаст благоприятные условия для пышного роста и богатого урожая.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru