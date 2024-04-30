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Свежий весенний салат с хрустящей редиской - улетает за пару секунд

Свежий весенний салат с хрустящей редиской - улетает за пару секунд

13:18, 30 апр 2024

В разгар сезона молодой редиски стоит воспользоваться этим прекрасным овощем и приготовить легкий и пикантный салат. Яркий вкус редьки в сочетании со свежими огурцами, ароматной зеленью и пикантной заправкой создаст неповторимое весеннее блюдо.

Главными ингредиентами являются молодая хрустящая редиска (200 гр.) и свежие огурчики (2 шт.), нарезанные тонкими ломтиками. Пучок душистой кинзы и нежный зеленый лук придадут салату яркий вкус и аромат. Заправка на основе уксуса (1 ст.л.), растительного масла (1 ст.л.), сахара (¼ ч. л.) и соли (¼ ч. л.) подчеркнет вкусы овощей и создаст гармоничный маринад.

После нарезки овощей и зелени, необходимо смешать ингредиенты заправки в одной салатнице. В другой емкости соединить овощи и зелень, залить заправкой и аккуратно перемешать. Спустя 10-15 минут маринада, салат приобретет восхитительный пикантный вкус с нотками уксуса и душистых специй.

Этот освежающий салат из сезонных овощей - прекрасный вариант для легкого перекуса или гарнира к основным блюдам. Попробуйте приготовить его на предстоящих весенних пикниках и семейных посиделках - свежесть вкуса и изысканный аромат зелени никого не оставят равнодушным!

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: рецепты салат
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