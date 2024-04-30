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Секретный ингредиент для плодородной почвы: бесплатная приманка для дождевых червей

Секретный ингредиент для плодородной почвы: бесплатная приманка для дождевых червей

13:37, 30 апр 2024

Многие садоводы знают о пользе дождевых червей для огородных грядок. Эти неутомимые труженики рыхлят почву, делая ее более плодородной, и перерабатывают растительные остатки, превращая их в ценный биогумус. А знаете ли вы, как привлечь этих полезных существ на свой участок?

Один из простых и бесплатных способов – использовать заварку от чая или кофе. Агроном Тимирязевской Академии Ксения Давыдова советует перед весенней перекопкой посыпать грядки использованной заваркой. Влажная среда, создаваемая ею, привлекает дождевых червей. Уже через несколько дней вы сможете увидеть их на своих грядках.

Но преимущества заварки не ограничиваются только привлечением червей. Она обладает и другими ценными свойствами:
  • Отпугивает вредителей: Запах заварки не нравится многим вредителям, поэтому ее использование может помочь защитить ваши растения.
    Разрыхляет почву: Заварка, постепенно разлагаясь, способствует рыхлению почвы, что улучшает ее воздухо- и водопроницаемость.
    Ускоряет компостирование: Добавьте заварку в компостную кучу. Содержащиеся в ней кислоты помогут ускорить разложение органических остатков, и компост созреет гораздо быстрее.

Совет: Не стоит выбрасывать использованную заварку. Ее можно подсыпать под растения в течение всего лета.

Попробуйте этот простой трюк, и вы заметите, как ваши грядки станут более плодородными, а растения – здоровыми и крепкими.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы подкормка
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