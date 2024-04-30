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Лом вам в помощь! Необычный способ повышения урожайности груши – плоды будете собирать тачками

Лом вам в помощь! Необычный способ повышения урожайности груши – плоды будете собирать тачками

13:44, 30 апр 2024

Кто бы мог подумать, что обычный лом, инструмент из арсенала строителей и дачников, станет секретным оружием в борьбе за обильный урожай груши? Опытный агроном Ксения Давыдова поделилась простым, но эффективным методом, позволяющим в разы увеличить плодоношение этого садового дерева.

Суть метода заключается в создании специальных "колодцев" вблизи корневой системы дерева. Для этого в нескольких местах вокруг кроны вбивается лом, оставляя в земле отверстия глубиной около 30 см. Эти отверстия и будут служить своеобразными "шахтами" для доставки удобрений прямо к корням.

Благодаря такому методу подкормки питательные вещества попадают точно к цели, минуя потери, которые неизбежны при внесении их в почву. Гранулированные удобрения, засыпанные в "колодцы", а затем обильно политые водой, быстро усваиваются корневой системой, стимулируя рост и плодоношение дерева.

Простота и доступность метода делают его привлекательным для садоводов любого уровня подготовки. Повторяя процедуру несколько раз за сезон, можно добиться значительного повышения урожайности груши и насладиться вкусными, сочными плодами.

Стоит отметить, что данный метод подходит не только для груши, но и для других плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Советы по применению метода:

  • Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется использовать комплексные минеральные удобрения, подходящие для данного вида растения.
  • Количество и частоту внесения удобрений следует корректировать в зависимости от возраста дерева, его состояния и погодных условий.
  • При работе с ломом следует соблюдать меры предосторожности, чтобы не повредить корневую систему дерева.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы груша
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