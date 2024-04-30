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Соседи не поверят своим глазам: картофель будете собирать КАМАЗами, если добавите в лунку этот отход

Соседи не поверят своим глазам: картофель будете собирать КАМАЗами, если добавите в лунку этот отход

13:54, 30 апр 2024

Многие огородники, выращивающие картофель на своих дачных участках, не всегда знают о простых, но действенных методах, способных значительно повысить урожай. Один из таких секретов раскрыла агроном с 20-летним стажем Ксения Давыдова.

По словам специалиста, при ручной посадке картофеля в каждую лунку стоит добавить рыбные головы. Это, на первый взгляд, необычное удобрение не только обеспечит удачное укоренение клубней, но и станет источником ценных питательных веществ для будущих растений.

Разлагаясь в почве, рыбные отходы насыщают ее фосфором, калием и другими микроэлементами, необходимыми для полноценного развития картофельных кустов.

Результат применения такой подкормки не заставит себя ждать: урожай картофеля заметно увеличится, а клубни вырастут крупными и крепкими.

Стоит отметить, что метод Давыдовой подходит именно для ручного способа посадки. При промышленном выращивании картофеля его использование нецелесообразно.

Помимо рыбных голов, в качестве органического удобрения при посадке картофеля можно использовать также яичную скорлупу, древесную золу, компост или перегной.

Удивительный способ вырастить картофель: двойной урожай и польза для огорода

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы удобрения подкормка картофель
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