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Никакой плесени в горшках: Вот как реанимировать погибающие растения

Никакой плесени в горшках: Вот как реанимировать погибающие растения

14:04, 30 апр 2024

Настоящим бедствием для многих дачников становится плесень, атакующая нежные всходы рассады. Она не только портит внешний вид, но и представляет серьезную угрозу для жизни молодых растений. Как же распознать врага и одержать над ним победу?

Опытный агроном Ксения Давыдова, посвятившая 20 лет работе с растениями, делится секретами борьбы с плесенью. Она отмечает, что коварный грибок может появиться как из-за чрезмерного полива, так и из-за болезней, поразивших рассаду.

Первым шагом в борьбе с плесенью должна стать пересадка растений в свежий, незараженный грунт. Это самый надежный способ обезопасить рассаду.

Если же возможности пересадки нет, Ксения Давыдова советует попробовать щадящие методы:

Просушка почвы

Аккуратно разрыхлите землю в горшке, добавьте немного песка или сухой земли. Поставьте горшок на подоконник, где больше солнца, или на батарею отопления (но не на сам отопительный прибор!). На несколько дней полностью прекратите полив.

Свежий воздух

Если просушка не дала желаемого результата, а растения продолжают увядать, а земля остается мокрой, не стоит медлить. Перенесите рассаду в новую почву, а "зараженный" горшок оставьте на свежем воздухе. Это оздоровит грунт и, возможно, позволит вам использовать его в дальнейшем.

Для окрепших кустиков Ксения Давыдова предлагает альтернативное решение: если позволяет погода, их можно раньше времени пересадить в теплицу.

Помните, профилактика – лучшее оружие в борьбе с плесенью. Соблюдайте режим полива, поддерживайте оптимальную влажность и температуру, используйте только качественный грунт, и тогда ваши нежные всходы будут радовать вас крепким здоровьем.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы
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