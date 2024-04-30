Потрясающий лайфхак от соседской бабушки: эта подкормка творит чудеса с клубникой
14:15, 30 апр 2024
Клубника - не только вкусный десерт, но и кладезь витаминов. Неудивительно, что многие садоводы мечтают о богатом урожае этой ягоды. Сегодня мы поделимся секретом, который поможет вам в разы увеличить количество заветных ягод.
Чудо-подкормка для обильного цветения
В период цветения клубники необходимо подкормить ее специальным составом. Для его приготовления вам понадобится:
- 10 литров воды;
- 1 литр молочной сыворотки;
- 1 стакан древесной золы;
- 8 капель йода.
Смешайте все ингредиенты в ведре и тщательно полейте грядки. Под каждый куст вылейте не менее 0,5 литра чудо-эликсира.
Секрет успеха
Секрет кроется в свойствах каждого компонента:
- Зола снижает кислотность почвы, что благоприятно влияет на рост клубники и способствует образованию более крупных ягод.
- Молочная сыворотка - это источник полезных микроорганизмов, которые укрепляют иммунитет растений, защищая их от болезней.
- Йод стимулирует образование завязей, увеличивая количество будущих ягод.
Результат
Регулярное применение этой подкормки во время цветения позволит вам собрать урожай клубники, который приятно удивит вас своим обилием!
Совет
Для усиления эффекта рекомендуется повторять подкормку 2-3 раза с интервалом в 7-10 дней.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
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