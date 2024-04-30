Кочаны вырастут крупнее баскетбольного мяча: при высадке капусты добавьте в каждую лунку это — лучшая весенняя подкормка найдена

14:22, 30 апр 2024

В начале мая наступает идеальное время для высадки рассады капусты в открытый грунт. Однако многие садоводы упускают из виду важный нюанс — необходимость подкормки растений на этапе посадки. Капуста крайне требовательна к составу почвы, поэтому выбор удобрения следует делать с особой тщательностью.

— Перегной богат азотом и другими питательными веществами, которые жизненно важны для формирования пышной листвы капусты, — поясняет Радзевская. — Зола, в свою очередь, насыщает почву фосфором и калием. Все эти элементы содержатся в форме, легкодоступной для растений, благодаря чему капуста получает стимул для активного роста.

Опытный садовод Виктория Радзевская делится проверенным рецептом для улучшения роста и развития капусты. По ее словам, в каждую лунку перед высадкой рассады необходимо добавить горсть древесной золы и две горсти перегноя.

После внесения удобрений каждую лунку следует полить тремя литрами воды. Только затем можно приступать к высадке рассады прямо в образовавшуюся влажную питательную среду. Многоводная «кашица» благоприятна для капусты, которая отлично переносит избыточное увлажнение.

Идеальными условиями для посадки считается пасмурная погода. Если же вы решили провести эту процедуру в солнечный день, позаботьтесь о временном притенении высаженной рассады во избежание ее угнетения и плохой приживаемости.

Автор: Алия Карачурина