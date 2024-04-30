Устали выгонять муравьев с участка? Простой трюк с нитками, пропитанными специальным веществом, отпугнет их навсегда

22:13, 30 апр 2024

Для садоводов и огородников муравьи зачастую становятся настоящим кошмаром. Эти трудолюбивые насекомые способны за короткий срок возвести целые подземные города, протянув свои тропы по стволам деревьев и кустарникам. Их многочисленные передвижения не только досаждают, но и наносят вред молодым всходам и завязям плодов. Как же эффективно избавиться от назойливых муравьев, нежелательных гостей на садовом участке?

Канал «Огород» делится одним из проверенных способов, который поможет отогнать муравьёв, не нанося вреда растениям.

Главный секрет кроется в неприятном для насекомых запахе карболовой кислоты. Для начала необходимо взять клубок шерстяных ниток и полностью пропитать его раствором этого вещества. Затем обмотать нитками стволы плодовых деревьев, формируя своеобразные ароматные «пояса» вокруг них.

Чувствительные к резким запахам муравьи, почуяв едкий аромат карболки, наверняка предпочтут обходить эти участки стороной. Велика вероятность, что колонии и вовсе ретируются с территории, ставшей для них негостеприимной из-за кислотного амбре.

Автор: Алия Карачурина