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Тля в ужасе разбежится: эта безопасная смесь навсегда избавит от вредителей

Тля в ужасе разбежится: эта безопасная смесь навсегда избавит от вредителей

22:21, 30 апр 2024

Тля - коварный враг любого садовода. Эти крошечные насекомые способны не только погубить урожай текущего года, но и уничтожить многолетние растения, оставив вас без любимых цветов и ягод. К счастью, существует простой и эффективный способ борьбы с этой напастью, используя натуральные компоненты, которые всегда под рукой.
Для приготовления раствора вам понадобится два полных стакана древесной золы, которую следует тщательно размешать в трех литрах чистой воды. Затем добавьте столовую ложку девятипроцентного уксуса и оставьте смесь настаиваться в течение суток, периодически помешивая ее.

По истечении этого времени процедите раствор через мелкое сито, чтобы отделить нерастворимые частицы. Теперь самое время усилить действие средства, добавив в него активные компоненты. Для этого влейте в раствор две столовые ложки аммиака, одну полную чашку крепкого алкогольного напитка (например, водки) и две столовые ложки жидкого мыла. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Полученный раствор готов к применению. Опрыскивайте им пораженные тлей растения, стараясь равномерно покрыть листья и стебли. Важно отметить, что это средство не предназначено для длительного хранения, поскольку входящие в его состав едкие вещества быстро теряют свои свойства. Поэтому рекомендуется провести 2-3 обработки с интервалом в 2-3 дня до полного исчезновения вредителя.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы тля
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