Казалось, сосед сошел с ума, развешивая желтые ленты на плодовых деревьях: его трюк взорвал интернет
22:31, 30 апр 2024
Прогуливаясь по дачному участку, вы можете заметить на ветках яблонь, слив и груш необычное украшение — яркие желтые ленты и веревки. Не стоит сразу же обвинять соседа в эксцентричности, ведь за этой, на первый взгляд, странной идеей, скрывается простой, но эффективный метод повышения урожайности.
Секрет кроется в особой привлекательности желтого цвета для насекомых-опылителей. Как утверждает агроном Ксения Давыдова, развешивание желтых лент и веревок на деревьях — это верный способ увеличить количество опылителей, а значит, и улучшить плодоношение сада.
«Желтый цвет словно маяк для божьих коровок, златоглазок и других полезных насекомых,» — поясняет Давыдова. «Они слетаются на него, активно опыляя цветы деревьев, что приводит к образованию большего количества завязей и, как следствие, к более богатому урожаю».
Но польза желтых лент не ограничивается только опылением. Божьи коровки, златоглазки и другие «желтые гости» сада являются настоящими санитарами, ведущими беспощадную борьбу с тлей, клещами и щитовками — злейшими врагами плодовых культур.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
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