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Раскрыт страшный секрет шашлыка: врач указала на роковую ошибку, которая может испортить всем россиянам майские каникулы

Раскрыт страшный секрет шашлыка: врач указала на роковую ошибку, которая может испортить всем россиянам майские каникулы

22:39, 30 апр 2024

Шашлык – одно из самых популярных блюд для пикников и отдыха на природе в России. Его аромат и вкус манят многих, но есть ли в нем скрытые угрозы для здоровья? Врачи бьют тревогу и призывают задуматься о последствиях увлечения этим блюдом.

Дарья Утюмова, опытный врач с многолетней практикой, решительно заявляет: шашлык, даже в небольших количествах, может нанести существенный вред организму из-за образующейся при приготовлении поджаренной корочки. Этот аппетитный румянец таит в себе серьезную опасность – канцерогенные вещества, способные спровоцировать развитие онкологических заболеваний в будущем.

По словам медика, во время жарки на углях в мясе происходят сложные химические процессы, в результате которых образуются вредные соединения. Они проникают в организм человека вместе с каждым кусочком шашлыка, накапливаясь и постепенно увеличивая риски возникновения рака.

Врач настоятельно рекомендует удалять поджаренную корочку с шашлыка перед употреблением, чтобы свести к минимуму воздействие канцерогенов. Особенно важно соблюдать эту меру предосторожности, когда речь идет о детях, поскольку их растущий организм не способен эффективно переваривать жареное на углях мясо.

Вкусный, но коварный: чем опасен шашлык и как минимизировать вред от его употребления

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы шашлык здоровье
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