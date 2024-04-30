Этот обычный цветок станет лучшим защитником для ваших помидоров: убрежет от тли, медведки и паутинного клеща

22:48, 30 апр 2024

Для многих дачников битва с насекомыми-вредителями, угрожающими урожаю томатов, становится ежегодным испытанием. Обычно садоводы прибегают к химическим средствам защиты, но они могут нанести вред не только вредителям, но и самим растениям, снизив их продуктивность. Однако существует натуральный и безопасный способ отпугнуть нежелательных гостей с томатных грядок - высадить рядом герань.

- Секрет кроется в уникальном запахе герани, - поясняет Давыдова. - Он буквально отравляет жизнь вредителям, вынуждая их искать более гостеприимные места.

Ароматный цветок, излюбленный многими за свой пряный, пьянящий аромат, обладает поразительными свойствами, отпугивающими целый ряд насекомых-вредителей, угрожающих томатам. Как рассказала агроном Тимирязевской академии, герань эффективно борется с тлей, медведкой, белокрылкой и паутинным клещом - главными врагами томатных кустов.

При этом сама герань относится к неприхотливым растениям и не конкурирует с томатами за питательные вещества и влагу. Более того, многие садоводы отмечают, что при соседстве с геранью томатные кусты развиваются лучше и дают более обильный урожай.

Герань представлена многочисленными сортами и видами, поэтому каждый дачник сможет подобрать вариант по своему вкусу - от ампельных сортов до классических кустовых форм. Высаживая герань по соседству с томатами, вы получите не только надежную биологическую защиту, но и ароматное украшение своих грядок.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru