Простой рецепт подкормки клубники от мичуринца-соседа: невероятно вкусные ягоды размером с яблоко после использования удивительного картофельного настоя

12:22, 01 май 2024

Одним из главных объектов заботливого внимания садоводов весной становятся клубничные грядки. Ведь для получения обильного урожая сочных, ароматных ягод необходимо тщательно следовать правилам агротехники.

В начале мая, когда земля уже достаточно прогрелась, настает пора проведения важных процедур по уходу за клубничными кустами. Первым делом необходимо позаботиться об оздоровлении растений, удалив все старые, больные и поврежденные листья. Это позволит клубнике направить силы на формирование новых здоровых побегов. Следующим шагом станет опрыскивание кустов специальными препаратами для профилактики заболеваний и борьбы с вредителями.

Когда растения очищены и защищены, наступает время позаботиться об их питании. Ведь именно весной клубника особенно нуждается в подкормках для активного роста и формирования ягодных завязей. Комплексные удобрения с высоким содержанием азота и калия помогут кустам набрать пышную зеленую массу и выпустить обильные цветоносы.

Однако не стоит забывать и о народных рецептах, проверенных многими поколениями садоводов. Одним из таких доступных и эффективных подкормок является настой из картофельных очистков.

Для его приготовления необходимо замочить килограмм кожуры в двух литрах воды и оставить настаиваться на два-три дня. Затем настой процеживают, разбавляют до десяти литров и аккуратно поливают им прикорневую зону кустов в период формирования цветоносов. Такая подкормка насытит растения всеми необходимыми микроэлементами для завязывания крупных и сладких ягод.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru