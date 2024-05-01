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Хотите огурцы на месяц раньше? Вот как их нужно посеять в мае

Хотите огурцы на месяц раньше? Вот как их нужно посеять в мае

12:33, 01 май 2024

Многие огородники с нетерпением ждут наступления тепла, чтобы высадить овощные культуры в открытый грунт. Но опытные садоводы знают несколько хитростей, позволяющих ускорить этот процесс и обеспечить растения благоприятными условиями для роста с самого начала. Одним из таких секретов владеет Виктория Радзевская, поделившаяся своими знаниями в своем Дзен-канале.

Как правило, огурцы высаживают в открытый грунт, когда температура почвы на глубине 10 сантиметров достигает 15 градусов Цельсия. Однако Виктория Радзевская использует особый прием, позволяющий провести посадку уже в начале мая. Ключ к успеху кроется в тщательной подготовке посадочных лунок.

Садовод выкапывает ямки глубиной 15-20 сантиметров и насыпает на дно полуперепревший или свежий навоз. В таком состоянии органическое удобрение продолжает перепревать, выделяя тепло. Поверх навоза кладется слой обычной земли с грядки, а сверху – перегной. Таким образом, формируется слой почвы и питательного компоста толщиной около 10-15 сантиметров.

В подготовленную лунку нужно вылить теплую воду и посеять сухие семена огурцов на глубину около 1 сантиметра, присыпая их землей. Затем место посадки накрывается пленкой. Благодаря наличию навоза семена находятся в тепле, что способствует их быстрому прорастанию. Кроме того, органическое удобрение обеспечивает молодые растения азотом и другими необходимыми питательными веществами.

Если навоза нет в наличии, Виктория Радзевская рекомендует использовать свежий куриный помет, который оказывает аналогичный эффект. Еще один вариант – добавить в лунку мелко нарубленную траву и полить ее средством, ускоряющим процесс ее перепревания. Это также создаст благоприятные условия для прогрева почвы и обеспечит растения питательными веществами.

Не делайте этих ошибок при высадке огурцов в открытый грунт! Советы опытного садовода

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Не делайте этих ошибок при высадке огурцов в открытый грунт! Советы опытного садовода
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы огород огурцы
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