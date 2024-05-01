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Устали на работе? Этот простой лайфхак с носками и солью вернет вам бодрость и крепкий младенческий сон

Устали на работе? Этот простой лайфхак с носками и солью вернет вам бодрость и крепкий младенческий сон

12:39, 01 май 2024

Современный ритм жизни диктует свои правила, оставляя все меньше времени на отдых и заботу о себе. Неудивительно, что многие люди к концу дня чувствуют себя вымотанными, страдают от отеков и проблем со сном.

Но есть действенный способ, который поможет восстановить силы и душевное равновесие после трудового дня.

В чем же его секрет? Все гениальное – просто. Возьмите пару обычных носков и высыпьте в каждый из них по чайной ложке соли. Наденьте их на ноги и проведите так пару часов, занимаясь любимыми делами или просто расслабляясь. Уникальное сочетание соли и контакта с точками на ступнях окажет поразительный эффект.

Во-первых, вы почувствуете, как уходит усталость и напряжение из ног. Отеки, ставшие спутниками многих офисных работников, начнут спадать, возвращая ногам легкость. Более того, такая простая процедура поспособствует нормализации сна, который так часто страдает от перевозбуждения после насыщенного дня. Добавьте пару капель лавандового масла в солевую смесь – и ваш сон станет особенно крепким и целительным.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье советы
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