Сосед-агроном раскрыл научный метод получения рекордного урожая томатов: оставляйте этот ключевой пасынок нетронутым

12:47, 01 май 2024

Пасынки – это дополнительные побеги, прорастающие из пазух листьев на главном стебле томата. При чрезмерном их количестве куст становится чересчур загущенным, что негативно сказывается на завязывании плодов. Растение расходует драгоценные ресурсы на развитие излишних зеленых масс вместо формирования томатов. Поэтому своевременное их удаление критически важно.

- В зависимости от предпочитаемой схемы выращивания некоторые из них можно оставить, - рассказывает агроном Ксения Давыдова.

Тем не менее, не все пасынки подлежат безоговорочному устранению.

Широко распространены два подхода: формирование томатов в один или два стебля. При одностебельной культуре плоды крупнее, но их меньше. Двустебельный метод, напротив, обеспечивает больший объем, хотя и мельче по размеру.

По этой причине многие садоводы отдают предпочтение двустебельной системе. Для ее реализации оставляют единственный пасынок, расположенный ниже первой цветочной кисти. Все остальные безжалостно удаляются, давая растению сосредоточиться на двух основных стеблях. Важно производить обрезку пасынков в первой половине дня, когда раны быстрее подсыхают под воздействием солнечного тепла.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru