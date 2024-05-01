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Томаты не желтеют, не вянут, не горят: пошаговая инструкция по закаливанию рассады перед высадкой в открытый грунт

Томаты не желтеют, не вянут, не горят: пошаговая инструкция по закаливанию рассады перед высадкой в открытый грунт

14:01, 01 май 2024

Каждый огородник знает, насколько важна правильная пересадка рассады томатов в открытый грунт. Это решающий этап, от которого зависит будущий урожай. Неудивительно, что многие сталкиваются с проблемами пожелтения листьев и ожогов после высадки.

Виктория Радзевская, садовод из Псковской области, раскрывает главную причину распространенных трудностей: резкий переход от комфортной домашней среды к стрессовым условиям открытого грунта. Это настоящее испытание для нежной рассады. Чтобы избежать негативных последствий, опытная огородница рекомендует провести закаливание рассады – простой, но крайне эффективный процесс.

Закаливание начинается с постепенного знакомства молодых растений с новой средой. Радзевская выносит рассаду в теплицу, предпочтительно в утренние часы, когда температура не превышает +20 градусов Цельсия. В первый день она оставляет рассаду всего на 40 минут, а затем возвращает ее в дом. Если погода пасмурная или идет дождь, садовод увеличивает время пребывания в теплице до 1-2 часов.

На второй день рассада проводит в новых условиях уже 2-3 часа. Третий день она встречает от рассвета до полудня в теплице. А на четвертый садовод оставляет молодые растения адаптироваться целый день. Пятый день знаменует собой финальный этап закаливания – рассада остается в теплице и на ночь. После этого она считается полностью приспособленной к новой среде обитания.

Тем не менее, Радзевская напоминает об осторожности в холодные ночи. Если температура в теплице опускается до +10...+14 градусов, необходимо использовать дуги и укрывной материал для защиты рассады.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы помидоры
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