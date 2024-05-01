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Хотите никогда не знать проблем с пищеварением? Включите в рацион эти два волшебных продукта для здоровья кишечника до 100 лет

Хотите никогда не знать проблем с пищеварением? Включите в рацион эти два волшебных продукта для здоровья кишечника до 100 лет

14:09, 01 май 2024

Здоровье кишечника — залог не только крепкого иммунитета, но и отличного самочувствия в целом. Если вы мечтаете о слаженной работе ЖКТ, защите от воспалений и сияющем виде, стоит пересмотреть свой рацион, добавив в него два простых, но невероятно полезных продукта: печеные яблоки и шампиньоны.

Печеные яблоки: сладкий эликсир для кишечника

В процессе запекания яблоки преображаются, становясь настоящим кладезем пектина — вещества, обладающего волшебной силой. Пектин, словно заботливый санитар, бережно очищает кишечник от токсинов и шлаков, налаживает его работу, борясь с запорами.
«Яблочный пектин — это не просто клетчатка, а активный помощник в борьбе за стройность», — делится Елена Тихомирова, врач-терапевт. «Он обладает сорбирующими свойствами, помогая организму выводить лишнее, а также дарит чувство сытости, что особенно ценно для тех, кто следит за фигурой.»

Шампиньоны: легкие грибы с богатым «внутренним миром»

Шампиньоны — не просто вкусный гарнир, но и ценный источник грибной клетчатки. Она, подобно губке, впитывает вредные вещества, не задерживаясь в организме, и выводит их.

«Грибная клетчатка — это отличная альтернатива сорбентам», — поясняет Елена Тихомирова. «Она практически не усваивается, проходя через кишечник транзитом, и при этом дарит чувство сытости, делая шампиньоны идеальным продуктом для тех, кто следит за весом.»

Важно! Информация, представленная в статье, носит ознакомительный характер. Не стоит полагаться на нее как на руководство к действию. Перед внесением изменений в свой рацион обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Docfact.com
Теги: здоровье кишечник яблоки шампиньоны
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