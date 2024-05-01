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Мой чеснок никогда не желтеет: 3 подкормки и нет желтых кончиков - сделайте её и будете с урожаем

Мой чеснок никогда не желтеет: 3 подкормки и нет желтых кончиков - сделайте её и будете с урожаем

14:18, 01 май 2024

Желтые листья чеснока – кошмар любого садовода. Особенно часто эта проблема встречается в мае, когда после тёплой погоды случаются возвратные заморозки. Но не стоит отчаиваться! Опытные огородники знают, как вернуть чесноку его зелёную силу.

В своем популярном блоге опытный садовод Виктория Радзевская делится тремя эффективными средствами, которые помогут вернуть чесноку здоровый, сочный зеленый цвет.

Первый совет - использовать древесную золу. Ее следует рассыпать между рядами чеснока, а затем аккуратно разрыхлить почву на глубину около сантиметра. Этот простой прием обеспечит растения необходимыми питательными веществами.

Вторым действенным методом является применение мочевины. Данное удобрение не только повышает иммунитет чеснока, но и способствует восстановлению нормального зеленого оттенка листьев. Для приготовления раствора необходимо развести 40 мл мочевины в 10 литрах воды и равномерно полить этой смесью грядку. Виктория подчеркивает важность азота, содержащегося в мочевине, для нормального развития культуры.

Наконец, третьим секретным оружием в борьбе с пожелтением выступает нашатырный спирт. Помимо питательных свойств, он также защищает посадки чеснока от нашествия муравьев. Чтобы приготовить действенный раствор, необходимо развести 50 мл нашатырного спирта в 10 литрах воды. Полив грядки следует производить аккуратно, стараясь не замочить сами перья чеснока.

Чеснок будет величиной с кулак: нужно лишь раскидать по грядкам в этот порошок

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы чеснок
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