Мой чеснок никогда не желтеет: 3 подкормки и нет желтых кончиков - сделайте её и будете с урожаем

14:18, 01 май 2024

Желтые листья чеснока – кошмар любого садовода. Особенно часто эта проблема встречается в мае, когда после тёплой погоды случаются возвратные заморозки. Но не стоит отчаиваться! Опытные огородники знают, как вернуть чесноку его зелёную силу.

В своем популярном блоге опытный садовод Виктория Радзевская делится тремя эффективными средствами, которые помогут вернуть чесноку здоровый, сочный зеленый цвет.

Первый совет - использовать. Ее следует рассыпать между рядами чеснока, а затем аккуратно разрыхлить почву на глубину около сантиметра. Этот простой прием обеспечит растения необходимыми питательными веществами.

Вторым действенным методом является применение мочевины. Данное удобрение не только повышает иммунитет чеснока, но и способствует восстановлению нормального зеленого оттенка листьев. Для приготовления раствора н еобходимо развести 40 мл мочевины в 10 литрах воды и равномерно полить этой смесью грядку . Виктория подчеркивает важность азота, содержащегося в мочевине, для нормального развития культуры.

Наконец, третьим секретным оружием в борьбе с пожелтением выступает нашатырный спирт. Помимо питательных свойств, он также защищает посадки чеснока от нашествия муравьев. Чтобы приготовить действенный раствор, необходимо развести 50 мл нашатырного спирта в 10 литрах воды . Полив грядки следует производить аккуратно, стараясь не замочить сами перья чеснока.

Автор: Алия Карачурина