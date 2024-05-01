Огурцы это не переносят при выращивании в теплице: вот каких ошибок следует избегать для сохранения урожая

14:26, 01 май 2024

Огурцы — желанные гости на любом столе, но получить щедрый урожай этой капризной культуры не всегда просто. Опытный садовод Виктория Радзевская делится секретами выращивания огурцов в теплице, которые помогут собрать корзины хрустящих зеленцов.

Температурный режим: игра в градусы

Огурцы — теплолюбивые растения, но не стоит устраивать им сауну. Оптимальная температура для их комфортного существования — 25-30°C. Жара выше 40°C губительна для пыльцы, приводя к бесплодию цветков. С другой стороны, холод — не менее злейший враг огурцов.

Влажность: баланс на лезвии ножа

Полив: душ вместо ливня

Влажность воздуха в теплице должна держаться в пределах 75-80%. Повышенная влажность, любимая огурцами, не по душе томатам, которые часто соседствуют с ними в теплицах. Постоянное проветривание, необходимое помидорам, губительно для огурцов. Поэтому совместное выращивание этих культур — не лучшая идея.

Огурцы не переносят попадания воды на листья и стебли. Это чревато ожогами и болезнями. Поэтому поливать их нужно только под корень, используя для этого теплую воду.

Свет: простор для фотосинтеза

Огурцы — настоящие светолюбы. Загущенные посадки — не для них. Недостаток освещения тормозит рост растений и препятствует образованию завязей. Поэтому формирование огуречных плетей в теплице — обязательное условие для хорошего урожая.

Соблюдение этих простых правил позволит вам создать в теплице идеальные условия для выращивания огурцов и насладиться обилием вкусных и хрустящих плодов.

Автор: Алия Карачурина