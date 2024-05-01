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Плоды отменного вкуса, а цветут краше сакуры: топ-5 лучших сортов яблонь для вашего сада

Плоды отменного вкуса, а цветут краше сакуры: топ-5 лучших сортов яблонь для вашего сада

14:35, 01 май 2024

Мечтаете о собственном яблоневом саде, утопающем в роскошном цветении и радующем вкусными плодами? Опытный ландшафтный архитектор Оксана Черных делится секретом: подберите сорта, которые не только украсят ваш участок, но и подарят вам небывалый урожай плодов.

Первым в списке идет «Бренди Мейджик» — сорт, заслуженно прозванный «нашей сакурой». В период цветения дерево облачается в пышное розовое убранство, словно японская вишня. Взрослое дерево достигает внушительных 4-6 метров в высоту, отличаясь рыхлой, ажурной кроной и отстоящими ветвями. Помимо декоративных достоинств, «Бренди Мейджик» славится крупными, ярко-оранжевыми плодами с восхитительным сладким вкусом.

Следующий фаворит — «Роялти» с его компактной, элегантной кроной высотой до 6 метров. С годами крона принимает живописную овальную форму. Во время цветения дерево буквально пылает яркими красными, крупными цветами. А когда наступает пора плодоношения, на ветвях появляются причудливые пурпурные яблоки, будто спелые персики.

«Рудольф» — достойный претендент на звание одного из самых примечательных сортов. Взрослое дерево с вертикальной кроной вытягивается примерно на 6 метров в высоту. Пурпурная листва и долгое, нежно-розовое цветение создают поистине волшебную атмосферу. К осени ветви отягощаются желтыми, с золотистым оттенком плодами.

Еще одна яблоня, заслуживающая особого внимания — сорт «Недзвецкого». Эта великанша может достичь внушительных 8 метров в высоту, формируя прекрасную шатровидную крону. Ее нередко высаживают в качестве акцентного дерева в групповых посадках древесно-кустарниковых растений, ведь «Недзвецкого» — невероятно декоративное деревце.

Завершает пятерку лидеров компактная «Долго» с округлой, широкой кроной высотой около 4 метров. Сорт отличается истинно королевским вкусом фруктов, являющихся идеальным ингредиентом для приготовления домашнего варенья, сидра, джемов и компотов.

Невероятный лайфхак для садоводов: как простой надрез на яблоне спасет ваш урожай

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы яблоня
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