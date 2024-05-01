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Хотите сорвать куш из чёрной смородины? Попробуйте эту простую подкормку в мае: кусты будут плодоносить как ненормальные

Хотите сорвать куш из чёрной смородины? Попробуйте эту простую подкормку в мае: кусты будут плодоносить как ненормальные

14:43, 01 май 2024

Май – не только месяц цветения садов, но и время для закладки основы будущего урожая смородины. Правильная подкормка в этот период обеспечит кустарнику необходимые питательные вещества, укрепит его иммунитет и станет залогом обилия вкусных ягод.

Ключевым фактором является поставка калия и фосфора, которые играют ключевую роль в укреплении иммунитета кустов и повышении их устойчивости к распространенным болезням и вредителям.

Опытные садоводы рекомендуют избегать применения азотных, щелочных, известковых и зольных подкормок на этом этапе, поскольку они могут нарушить баланс питательных веществ и негативно повлиять на развитие растений. Вместо этого следует обратить внимание на специальные калийно-фосфорные удобрения, которые помогут повысить сопротивляемость чёрной смородины к таким распространенным заболеваниям, как мучнистая роса, а также защитят её от вредителей, включая паутинного клеща и смородиновую моль.

Эксперт канала "Дачные истории" предлагает простой и эффективный рецепт подкормки для смородины. Для её приготовления необходимо растворить в ведре воды одну столовую ложку монофосфата калия и пролить полученным раствором почву вокруг кустов из расчета 3-4 литра на один куст. Для повышения усвояемости питательных веществ рекомендуется добавить в раствор чайную ложку лимонной кислоты. Это позволит избежать образования в почве труднодоступных для растений соединений и обеспечит максимальную эффективность подкормки.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы подкормка смородина
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