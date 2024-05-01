Потрясающий урожай смородины гарантирован: попробуйте бюджетную подкормку из 2 ингредиентов
22:15, 01 май 2024
Каждый садовод мечтает о пышных гроздьях крупных, сочных ягод смородины. Однако далеко не всегда урожай радует обильностью и качеством плодов.
Известный агроном Ксения Давыдова делится проверенным секретом, который поможет получить желанный результат. Это простое и недорогое удобрение, вносимое в мае, станет залогом роскошного урожая. Ее преимущества – высокая эффективность при минимальных затратах. Для приготовления раствора понадобятся доступные компоненты: 10 литров воды и 2 столовые ложки монофосфата калия.
Процедура внесения удобрения проста и не потребует много времени. Необходимо растворить монофосфат калия в теплой воде и тщательно перемешать. Затем под каждый куст смородины следует вылить по 2 литра приготовленного раствора. Это обеспечит растения необходимыми питательными элементами в самый нужный период.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
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