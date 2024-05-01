Секретное китайское удобрение творит чудеса: 1 ложка превращает истощенную грядку в плодороднейшую землю, способную родить тонны урожая

22:20, 01 май 2024

В наши дни многие огородники стремятся к экологичным методам выращивания культур, отказываясь от использования синтетических удобрений. Однако отсутствие традиционного навоза может создать проблемы с плодородием почвы. К счастью, существуют натуральные альтернативы, позволяющие обеспечить растения необходимыми питательными веществами. Один из таких методов берет свои истоки в древних китайских традициях земледелия.

Популярный блогер, ведущий канал "Сад огород про", поделился секретом, который помогает китайским фермерам добиваться впечатляющих урожаев даже на крошечных наделах земли. Рецепт этого натурального удобрения прост и не требует дорогостоящих ингредиентов. Для его приготовления достаточно вскипятить литр воды и добавить в нее столовую ложку обычного риса, предварительно измельченного до состояния муки.

Смесь необходимо проварить до консистенции киселя, после чего разбавить полученный концентрат в десяти литрах чистой воды. Этот раствор рекомендуется использовать для полива почвы перед посадкой культур. Рис богат витаминами группы В, селеном, кальцием, фосфором, магнием и антиоксидантами, а также содержит лигнины, крахмалистые вещества и натуральные сахара – идеальный коктейль для роста и развития растений.

Особую пользу от применения рисового удобрения можно получить при выращивании огурцов, томатов, перца и тыквы. Сторонники биологического земледелия, отвергающие синтетические минеральные удобрения, активно используют этот простой и доступный метод подкормки. По словам автора канала, после внесения рисового раствора растения буквально «расцветают на глазах, как на дрожжах».

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru