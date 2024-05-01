Забытое в морозилке сало превратится в деликатесную намазку: удивительный рецепт, который захочется повторить снова и снова

22:27, 01 май 2024

Нередко в морозильных камерах оказываются забытые кусочки солёного сала. Можно сделать из него аппетитную и ароматную намазку, достойную самых изысканных закусок.

В основе рецепта лежат простые ингредиенты, которые найдутся на любой кухне. Главным действующим лицом, безусловно, является солёное сало примерно 400 граммов. Его дополняют свежая зелень в виде пучков петрушки и укропа, несколько зубчиков чеснока и горсть грецких орехов, придающих намазке особую пикантность.

Процесс приготовления не требует особых кулинарных навыков. Сало нарезается на средние куски и загружается в чашу блендера или мясорубки с мелкой решёткой. К нему присоединяются чеснок и грецкие орехи, а затем все ингредиенты измельчаются до состояния однородной массы. Свежесть и яркий аромат намазке придают мелко нарубленные петрушка и укроп, тщательно вмешанные в получившуюся смесь.

После этого остаётся лишь отправить готовую намазку в холодильник на пару часов для насыщения вкусов и ароматов. Подавать её рекомендуется с чёрным хлебом, чей слегка грубоватый вкус идеально сочетается с пикантным вкусом намазки из солёного сала. Такое необычное блюдо непременно украсит любой застольный праздник и приятно удивит гостей.

Автор: Алия Карачурина