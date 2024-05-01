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Уникальный трюк садоводов: одна таблетка из аптечки, и ваши домашние цветы превратятся в пышное море бутонов

Уникальный трюк садоводов: одна таблетка из аптечки, и ваши домашние цветы превратятся в пышное море бутонов

22:36, 01 май 2024

Устали от комнатных растений, которые упорно отказываются радовать вас своими цветами? Есть простой и доступный способ взбодрить их и запустить процесс активного цветения. Секрет кроется в одном удивительном веществе – обычной аминокислоте глицине.

Глицин – это органическое соединение, играющее ключевую роль в питании и развитии растений. Внесение его в грунт действует как мощный стимулятор цветения. По словам опытного цветовода Елены Литвиновой, глицин буквально пробуждает комнатные растения, побуждая их выпускать один роскошный цветонос за другим.

Применять глицин просто и удобно. Достаточно раз в неделю подкармливать растения раствором, приготовленным из 1-2 таблеток этого вещества на литр воды. Если вы уже используете другие удобрения, добавляйте глицин один раз в две недели. Его можно чередовать с прочими подкормками или вносить отдельно.

Результат не заставит себя ждать. Уже через неделю после первого применения глицина листья растений приобретут более насыщенный зеленый оттенок и здоровый блеск. А главное – даже самые упрямые долгожители обзаведутся пышными бутонами и начнут активно цвести. Секрет кроется в способности глицина ускорять обменные процессы и усиливать усвоение питательных веществ из почвы.

Пионы размером с воздушный шар: секретная подкормка для невероятной пышности цветения - нужно вносить уже в мае

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Автор: Алия Карачурина
Фото: канал yrojaynyisad
Теги: советы цветы подкормка глицин
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