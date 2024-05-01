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Превратите банан в роскошное мороженное за минуты: этот простой рецепт заставит домочадцев молить о добавке

Превратите банан в роскошное мороженное за минуты: этот простой рецепт заставит домочадцев молить о добавке

22:46, 01 май 2024

В жаркие денечки ничто так не освежает, как прохладное мороженое. Однако далеко не каждый знает, что приготовить это лакомство можно не только из молока и яиц, но и из простого банана. Именно этот нехитрый фрукт способен превратиться в потрясающе вкусный и полезный домашний десерт с минимальными усилиями.

Для начала вам понадобится всего лишь один спелый банан. Очистите его от кожуры и нарежьте кружочками. Выложите ломтики на плоское блюдо и отправьте в морозильную камеру примерно на два часа. Этого времени будет достаточно, чтобы банан полностью заморозился.

Когда фрукт приобретет ледяную консистенцию, переложите его в чашу блендера и добавьте одну столовую ложку какао-порошка. Взбивайте смесь до образования однородной, густой массы. Вы можете регулировать консистенцию, добавляя немного молока или йогурта по вкусу.

Перелейте готовое банановое мороженое в порционные стаканчики или формочки и подайте к столу.

Попробуйте этот простой рецепт, и вы убедитесь, что вкусное и полезное мороженое можно приготовить из самых обыденных продуктов. Наслаждайтесь каждым ложечкой этого сладкого чуда лета!

Легкий десерт для райского наслаждения: Готовится за 3 минуты, а вкус - божественный!

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Легкий десерт для райского наслаждения: Готовится за 3 минуты, а вкус - божественный!
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: рецепты мороженое бананы
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