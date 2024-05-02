Простой садовый секрет избавит вас от надоедливых муравьев и губительной тли: посадите этот цветок рядом с плодовыми кустами

09:17, 02 май 2024

Для тех, кто страстно увлечен садоводством и огородничеством, появление вредителей на участке может стать настоящим кошмаром. Одними из самых назойливых и нежелательных «соседей» являются муравьи, которые не только роют огромные подземные ходы, портя посадки, но и разводят тлю, губительную для растений. Однако есть естественный и безопасный способ обезопасить ваш сад от этих непрошеных гостей без применения химикатов.

Эксперты канала «Огород» делятся секретом, как защитить плодовые кусты от тли и муравьев, используя силу природы. Ключ к успеху кроется в грамотном размещении растений на участке. Высаживая календулу рядом с вашими кустами, вы создаете естественный барьер, который отпугивает вредителей своим резким ароматом.

Календула не только отпугивает муравьев и тлю, но и привлекает их естественных врагов – божьих коровок. Эти маленькие жучки с удовольствием лакомятся тлей, обеспечивая надежную защиту вашим растениям. Таким образом, создается своего рода симбиоз, где одно растение отгоняет вредителей, а другое привлекает их хищников.

Применяя эту простую, но эффективную стратегию, вы можете забыть о необходимости использовать вредные химикаты для борьбы с муравьями и тлей. Вместо этого вы создаете гармоничную экосистему, где растения защищают друг друга естественным путем. Ваш сад станет процветающим оазисом, свободным от нежелательных гостей, а вы сможете наслаждаться плодами своего труда, не беспокоясь о негативном воздействии на окружающую среду.

Автор: Алия Карачурина