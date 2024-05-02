Ошибка, которую совершают тысячи огородников: что ни в коем случае нельзя класть в лунки при посадке картофеля

09:29, 02 май 2024

Многие огородники, стремясь к богатому урожаю картофеля, щедро "удобряют" лунки при посадке клубней различными компонентами. Однако далеко не все добавки будут полезны для будущего урожая. Автор Дзен-канала "Сад. Огород. Лайф" делится секретами, чего категорически нельзя класть в лунку при посадке картофеля.

Хлор - враг молодого картофеля

Препараты, содержащие хлор, могут нанести непоправимый вред нежным росткам. Хлор негативно влияет на ферментативные системы растения, что приводит к замедлению развития и снижению урожайности.

Свежий навоз: бомба замедленного действия

Минеральные удобрения: соблюдайте меру

Использование свежего навоза в качестве удобрения для картофеля - распространенная ошибка, ведущая к образованию пышной, но бесполезной ботвы. Избыток азота в свежем навозе стимулирует рост зеленой массы, но клубни при этом остаются мелкими. Не стоит забывать и о едких веществах, содержащихся в свежем навозе, которые могут обжечь нежные ростки и корни картофеля.

Не стоит сыпать минеральные удобрения горстями - достаточно двух чайных ложек гранул на лунку. Равномерно распределив удобрения, вы обеспечите молодой картофель необходимыми микроэлементами, не рискуя "перекормить" его.

Помните: погодные условия играют решающую роль в формировании урожая картофеля. В благоприятные годы богатый урожай можно получить и без дополнительных удобрений. Подкормки же - это лишь вспомогательный инструмент, который при грамотном использовании может дать прибавку к урожаю в 15-20%.

Автор: Алия Карачурина