Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Ошибка, которую совершают тысячи огородников: что ни в коем случае нельзя класть в лунки при посадке картофеля

Ошибка, которую совершают тысячи огородников: что ни в коем случае нельзя класть в лунки при посадке картофеля

09:29, 02 май 2024

Многие огородники, стремясь к богатому урожаю картофеля, щедро "удобряют" лунки при посадке клубней различными компонентами. Однако далеко не все добавки будут полезны для будущего урожая. Автор Дзен-канала "Сад. Огород. Лайф" делится секретами, чего категорически нельзя класть в лунку при посадке картофеля.

Хлор - враг молодого картофеля

Препараты, содержащие хлор, могут нанести непоправимый вред нежным росткам. Хлор негативно влияет на ферментативные системы растения, что приводит к замедлению развития и снижению урожайности.

Свежий навоз: бомба замедленного действия

Использование свежего навоза в качестве удобрения для картофеля - распространенная ошибка, ведущая к образованию пышной, но бесполезной ботвы. Избыток азота в свежем навозе стимулирует рост зеленой массы, но клубни при этом остаются мелкими. Не стоит забывать и о едких веществах, содержащихся в свежем навозе, которые могут обжечь нежные ростки и корни картофеля.

Минеральные удобрения: соблюдайте меру

Не стоит сыпать минеральные удобрения горстями - достаточно двух чайных ложек гранул на лунку. Равномерно распределив удобрения, вы обеспечите молодой картофель необходимыми микроэлементами, не рискуя "перекормить" его.

Помните: погодные условия играют решающую роль в формировании урожая картофеля. В благоприятные годы богатый урожай можно получить и без дополнительных удобрений. Подкормки же - это лишь вспомогательный инструмент, который при грамотном использовании может дать прибавку к урожаю в 15-20%.

Соседи не поверят своим глазам: картофель будете собирать КАМАЗами, если добавите в лунку этот отход

Читайте также:

Соседи не поверят своим глазам: картофель будете собирать КАМАЗами, если добавите в лунку этот отход
Автор: Алия Карачурина
Теги: советы картофель
Читайте также

Ошибки при посадке картофеля: 90% огородников рискуют остаться без урожая
Это интересно
Ошибки при посадке картофеля: 90% огородников рискуют остаться без урожая
Соседи не поверят своим глазам: картофель будете собирать КАМАЗами, если добавите в лунку этот отход
Это интересно
Соседи не поверят своим глазам: картофель будете собирать КАМАЗами, если добавите в лунку этот отход
Вредители не тронут картофель: добавьте это в лунки
Это интересно
Вредители не тронут картофель: добавьте это в лунки
Советы при посадке картофеля: что поможет получить богатый и здоровый урожай
Это интересно
Советы при посадке картофеля: что поможет получить богатый и здоровый урожай


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok