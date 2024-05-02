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Холода не помеха: пять сверхустойчивых овощных культур для ранних майских посадок. К лету - богатый урожай, рекомендуют садоводы-практики

Холода не помеха: пять сверхустойчивых овощных культур для ранних майских посадок. К лету - богатый урожай, рекомендуют садоводы-практики

09:36, 02 май 2024

Владельцы загородных участков с нетерпением ожидают возможности вновь окунуться в труды на свежем воздухе. Приближение тепла манит хлопотами на земельных участках, однако весенние капризы погоды могут поставить в тупик неопытных садоводов. Тем не менее, опытные огородники знают секрет успешного старта сезона – разумный выбор культур для ранних посадок.

Согласно рекомендациям экспертов канала "Огород", одной из первых культур, которую следует высаживать в начале мая, является картофель. Его клубни быстро укореняются и образуют мощные ростки, невосприимчивые к холодам. Далее идут бобовые культуры и лук-севок - отличные кандидаты для майских посадок благодаря их стойкости к понижению температур.

Наконец, завершая обзор ранних огородных работ, эксперты советуют не откладывать посев редиса и моркови. Их семена прорастают стремительно, а корневая система хорошо переносит кратковременные похолодания и даже приземные заморозки.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы
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