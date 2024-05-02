Сверхурожай огурцов гарантирован: рецепт недорогой дрожжевой подкормки от опытных садоводов

09:43, 02 май 2024

Опытные огородники знают: для достижения богатого урожая огурцов необходимо не только создать благоприятные условия, но и обеспечить им «вкусную» подкормку. Не обязательно тратиться на дорогостоящие магазинные удобрения — можно приготовить не менее эффективное средство своими руками, практически даром.

Секретом щедрого урожая делится телеграм-канал «Домик в деревне». Авторы предлагают рецепт простого, но действенного дрожжевого удобрения, которое станет настоящим эликсиром для ваших огурчиков.

Для начала возьмите литровую банку и смешайте в ней столовую ложку сухих дрожжей с полулитром воды комнатной температуры. Добавьте к ним щепотку сахара и оставьте емкость в теплом месте примерно на два часа. За это время дрожжи активируются и начнут свою волшебную работу.

Когда раствор будет готов, разбавьте его пятью литрами чистой воды и тщательно перемешайте. Получившуюся питательную жидкость следует развести в соотношении один к десяти с обычной водой. Теперь осталось подготовить грядки к процедуре подкормки.

Насыпьте под каждый огуречный куст по столовой ложке древесной золы, аккуратно смешав ее с грунтом. Этот простой шаг обеспечит дополнительную порцию полезных минералов. После чего можно приступать к поливу чудодейственным дрожжевым удобрением. Каждому растению достаточно 50 мл волшебного состава, чтобы взбодриться и принять вызов на рекордный урожай.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru