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Огородники ахнут: Изумительная домашняя смесь из трех ингредиентов для небывалого урожая сочных томатов - испытанный рецепт

Огородники ахнут: Изумительная домашняя смесь из трех ингредиентов для небывалого урожая сочных томатов - испытанный рецепт

09:48, 02 май 2024

Начало дачного сезона в разгаре: во многих регионах России уже вовсю высаживают рассаду в грунт или теплицы. Однако для получения обильного урожая помидоров одной посадки недостаточно. Опытный огородник, автор Дзен-канала "Эксперт по огороду", делится простым рецептом домашней подкормки, которая станет настоящим эликсиром для ваших томатов.

В его основе три простых ингредиента, которые найдутся в любом хозяйстве. Главным действующим элементом выступает костная мука – настоящий кладезь фосфора, крайне важного для развития корневой системы и завязывания плодов. Ключевым источником калия, необходимого для общего укрепления растений, является обычная древесная зола. Ну а для повышения усвояемости золы в смесь добавляется немного столового уксуса.

Приготовление этого чудодейственного эликсира не составит большого труда. В ведре или другой емкости смешайте 10 литров воды с четырьмя стаканами золы, тщательно размешивая до полного растворения. Затем влейте примерно стакан 9% уксуса и введите 8 стаканов костной муки. В результате получится достаточно густая однородная масса.

При посадке каждого томатного куста сделайте в лунке углубление и обильно полейте его приготовленным питательным раствором. Благодаря природному составу он будет медленно и равномерно высвобождать полезные вещества, даря вашим томатам мощный заряд энергии для бурного роста и плодоношения.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы подкормка помидоры
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