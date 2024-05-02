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Хотите, чтобы свекла пролежала всю зиму? Выбирайте эти непревзойденные сорта

Хотите, чтобы свекла пролежала всю зиму? Выбирайте эти непревзойденные сорта

10:00, 02 май 2024

Весна — пора огородных хлопот. И одна из первых задач для садоводов — правильно подготовиться к посадке свеклы. От выбора семян напрямую зависит, насколько урожайной и вкусной будет эта культура. В преддверии посевной кампании опытная огородница Виктория Радзевская делится ценными советами.

Садовод подчеркивает: главное при покупке семян свеклы — не вестись на красочные картинки на упаковке, а внимательно изучить описание сортов. Нужно четко определиться, каких именно качеств вы ждете от урожая — раннего созревания, длительной лежкости или исключительной сладости?
— Если приоритет — долгий срок хранения корнеплодов, остановите выбор на таких сортах и гибридах, как «Подзимняя А 474», «Бордо 237», «Цилиндра», «Темная Лошадка», «Пабло F1» и «Боро F1», — советует Радзевская. — Эти разновидности год за годом радуют огородников непревзойденным вкусом и отменной лежкостью корнеплодов в погребе всю зиму.

По словам опытного садовода, перечисленные сорта дают самые вкусные, сочные и сладкие плоды.

— Урожай с таких грядок всегда отличный, — делится она. — Корнеплоды никогда не разочаровывают и прекрасно хранятся в погребных условиях до следующего сезона.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы свекла
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