Устали от проволочника на картофельной грядке? Этот простой шаг при посадке решит проблему раз и навсегда

10:20, 02 май 2024

Сезон посадки картофеля в самом разгаре, и многие огородники уже вовсю готовят свои участки. Но знаете ли вы, что внесение правильных удобрений в лунки может значительно повысить урожай?

Опытный садовод, автор Дзен-канала «Садоёж», делится секретами, чем подкормить картофель перед посадкой, чтобы получить щедрый урожай вкусных клубней.

Для защиты клубней от вредителя проволочника первым делом следует раскислить почву. Этот нежеланный гость процветает в кислой среде. Садоводу рекомендуется внести в каждую лунку столовую ложку золы и неполную столовую ложку доломитовой муки. Однако важно учитывать, что такие меры актуальны только для кислых грунтов. На щелочных почвах они могут спровоцировать распространение опасного заболевания — парши картофеля.

Отличным профилактическим средством против проволочника станет горчичный порошок. Достаточно добавить одну чайную ложечку в лунку. Впрочем, при наличии луковой шелухи ее также можно использовать в качестве природного репеллента.

Обязательным компонентом для внесения является перепревший компост. Опытный огородник советует добавлять по половине лопаты в каждую картофельную лунку. Важно избегать внесения свежего навоза, который может навредить культуре.

В завершение автор дает ценный совет — высадить вместе с картофелем несколько бобовых растений. Они не только обогатят почву азотом, но и послужат естественным отпугивающим средством от колорадского жука — главного вредителя картофельных грядок.

Автор: Алия Карачурина