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Максимальный урожай помидоров: простая хитрость по расстановке кустов принесет небывалое изобилие

Максимальный урожай помидоров: простая хитрость по расстановке кустов принесет небывалое изобилие

10:27, 02 май 2024

Не за горами теплые весенние деньки, когда наступит идеальное время для высаживания помидорчиков на грядки в защищенном грунте. Конечно, для обильного урожая важно обеспечить растения питательными веществами, используя различные удобрения. Но еще большее значение имеет грамотное размещение томатных кустов на грядках с учетом их сортовых особенностей.

Опытная садоводка Виктория Радзевская делится ценными советами по оптимальной схеме посадки индетерминантных (высокорослых) сортов томатов в своем видеоблоге. В теплице она формирует три гряды и сажает рассаду в два ряда шахматным порядком. Куст высокорослого сорта формируется в 1-2 стебля. Чтобы обеспечить им достаточно пространства для роста, расстояние между лунками в ряду должно составлять 30-45 см, а между самими рядами - 40-50 см.

На один квадратный метр площади грядки рекомендуется высаживать от 2 до 3 кустов томатов. Благодаря такой оптимальной схеме посадки, растения получают необходимые условия для полноценного развития, лучшего укоренения и активного плодоношения. А это, в свою очередь, позволяет собрать отличный урожай без необходимости использовать дополнительные удобрения и подкормки.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы помидоры
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