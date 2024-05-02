Слизни больше не проблема: Опрыскайте кочаны этим домашним средством и наслаждайтесь богатым урожаем

10:37, 02 май 2024

Слизни - настоящая напасть для любого огородника. Эти прожорливые вредители не пощадят ни капустные листья, ни другие овощные культуры. Если пустить дело на самотек, можно лишиться целого урожая. К счастью, существует действенный способ борьбы со слизнями, который не потребует применения химических препаратов.

По словам эксперта канала «Ваше хозяйство», справиться со слизнями можно с помощью домашнего настоя из перца чили. Этот натуральный репеллент не только отпугнет вредителей уже после первого применения, но и не нанесет вреда растениям или почве.

залить пакетик красного жгучего перца (50 г) или 100 г свежего острого перца литром кипятка и оставить настаиваться на сутки

развести водой в соотношении 1:10

Приготовление эффективного средства не займет много времени и усилий. Достаточно. Затем готовый раствор следуети тщательно опрыскать им растения.

Особую эффективность это средство проявляет в борьбе с вредителями на капустных грядках. Плотная структура капустных листьев затрудняет равномерное распределение жидкости, поэтому в раствор рекомендуется добавить немного жидкого хозяйственного мыла – оно выступит в роли «прилипателя». Всего 100 мл мыла на 10 литров воды обеспечат лучшее сцепление пряного раствора с листьями капусты.

Благодаря этой простой, но действенной хитрости, вкусовые рецепторы слизней будут раздражены, и они предпочтут обходить ваши грядки стороной. А вы сможете спокойно ждать богатого урожая, не опасаясь прожорливых вредителей.

Автор: Алия Карачурина