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Слизни больше не проблема: Опрыскайте кочаны этим домашним средством и наслаждайтесь богатым урожаем

Слизни больше не проблема: Опрыскайте кочаны этим домашним средством и наслаждайтесь богатым урожаем

10:37, 02 май 2024

Слизни - настоящая напасть для любого огородника. Эти прожорливые вредители не пощадят ни капустные листья, ни другие овощные культуры. Если пустить дело на самотек, можно лишиться целого урожая. К счастью, существует действенный способ борьбы со слизнями, который не потребует применения химических препаратов.

По словам эксперта канала «Ваше хозяйство», справиться со слизнями можно с помощью домашнего настоя из перца чили. Этот натуральный репеллент не только отпугнет вредителей уже после первого применения, но и не нанесет вреда растениям или почве.

Приготовление эффективного средства не займет много времени и усилий. Достаточно залить пакетик красного жгучего перца (50 г) или 100 г свежего острого перца литром кипятка и оставить настаиваться на сутки. Затем готовый раствор следует развести водой в соотношении 1:10 и тщательно опрыскать им растения.

Особую эффективность это средство проявляет в борьбе с вредителями на капустных грядках. Плотная структура капустных листьев затрудняет равномерное распределение жидкости, поэтому в раствор рекомендуется добавить немного жидкого хозяйственного мыла – оно выступит в роли «прилипателя». Всего 100 мл мыла на 10 литров воды обеспечат лучшее сцепление пряного раствора с листьями капусты.

Благодаря этой простой, но действенной хитрости, вкусовые рецепторы слизней будут раздражены, и они предпочтут обходить ваши грядки стороной. А вы сможете спокойно ждать богатого урожая, не опасаясь прожорливых вредителей.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы капуста
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