Выкопал траншею возле дерева: Хитрый садовод раскрыл секрет защиты яблонь от муравьев
10:44, 02 май 2024
Яблоня привлекает множество насекомых-вредителей, но особую угрозу представляют муравьи. В погоне за сладкими выделениями тли они способны нанести серьезный урон дереву и урожаю. Многие садоводы прибегают к применению химических средств для борьбы с муравьями, однако такой подход потенциально опасен как для самого плодового дерева, так и для здоровья человека.
В связи с этим эксперты рекомендуют использовать природный и безвредный барьерный метод. Его суть заключается в создании водной преграды вокруг ствола яблони. Для этого следует выкопать неглубокую траншею, выстелить ее днище полиэтиленовой пленкой или разрезанной автомобильной покрышкой, а затем залить водой. Муравьи, попадая в такую ловушку, не смогут преодолеть водный рубеж и забраться на дерево.
Важно не делать траншею слишком глубокой, чтобы не повредить корневую систему яблони. Этот метод можно применять не только для защиты яблонь, но и других плодовых деревьев и кустарников. Примечательно, что водный барьер не оказывает негативного влияния на урожайность культур, в отличие от некоторых химических и народных средств.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
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