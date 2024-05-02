Посадите это на грядках с картофелем, и колорадские жуки обойдут ваш участок стороной

22:09, 02 май 2024

Каждый дачник, выращивающий картофель, знаком с кошмаром обглоданных колорадскими жуками кустов. Эти прожорливые вредители способны за считанные дни уничтожить весь урожай. Поэтому так важно вовремя остановить их нашествие.

Существует простой и экологичный способ защитить урожай от этих опасных насекомых.

Согласно информации, размещенной на популярном блоге FORUMHOUSE, секретным оружием против колорадских жуков может стать кориандр – ароматная пряная трава, запах которой крайне не любят эти вредители. Оказывается, колорадские жуки стараются держаться подальше от территорий, где произрастает кориандр, и никогда не приступают к размножению в его непосредственной близости.

Чтобы воспользоваться этим природным репеллентом, достаточно разбросать семена кориандра между рядами картофеля. Эта неприхотливая культура не требует особого ухода и легко приживется на грядках. Всего нескольких кустов кориандра будет достаточно, чтобы отвадить прожорливых колорадских жуков от вашего участка.

Некоторые опытные огородники предпочитают сразу высаживать семена кориандра в лунки вместе с клубнями картофеля. Такой подход облегчает сохранение защитного растения при прополке и рыхлении почвы. Главное – не забывать регулярно рассеивать новые семена кориандра по мере его отцветания.

Автор: Алия Карачурина