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Мудрые дачники хранят винные пробки в стеклянной банке: бесценный лайфхак станет вашей палочкой-выручалочкой

Мудрые дачники хранят винные пробки в стеклянной банке: бесценный лайфхак станет вашей палочкой-выручалочкой

22:15, 02 май 2024

Знаете ли вы, что обычные винные пробки могут стать незаменимым помощником для разведения огня? Не торопитесь выбрасывать эти маленькие предметы после распития бутылки вина – они скрывают в себе поистине волшебный потенциал.

С наступлением весны и лета многие из нас с нетерпением ждут возможности провести время на свежем воздухе, устроив пикник или посиделки у костра. Однако разжечь огонь зачастую бывает непросто, особенно если под рукой нет специальных средств для розжига. К счастью, существует простой лайфхак, который поможет решить эту проблему.

Вместо того, чтобы выбрасывать натуральные пробки от винных бутылок, собирайте их в стеклянную банку. Затем залейте пробки спиртом (муравьиным или любым другим розжигом) и оставьте на пару дней. За это время пробки впитают жидкость, превратившись в отличное горючее средство.

После такой простой подготовки у вас появится надежный помощник для разжигания костров и мангалов. Эти пропитанные спиртом пробки загораются мгновенно и горят долго и устойчиво. Всего одной такой пробки будет достаточно, чтобы быстро разжечь большой костер или раскалить угли для приготовления шашлыка.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Генератор Идей
Теги: лайфхаки
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