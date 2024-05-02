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Нет, не слипнется: Ученые назвали натуральный подсластитель, который не вредит здоровью и фигуре

Нет, не слипнется: Ученые назвали натуральный подсластитель, который не вредит здоровью и фигуре

22:29, 02 май 2024

В современном мире, где здоровый образ жизни стал трендом, многие стремятся избегать вредных сахаров. Однако замена их искусственными подсластителями может обернуться новыми проблемами для организма. Свежие научные исследования пролили свет на тонкости взаимодействия мозга с различными сахарозаменителями, открывая неожиданные факты.

Избыточное потребление быстрых углеводов, таких как обычный сахар, чревато серьезными последствиями для физического и психического здоровья. Ученые подтвердили, что злоупотребление сладкими продуктами на завтрак может негативно сказаться на привлекательности человека в глазах противоположного пола. Эти факты побуждают искать альтернативы опасному для здоровья сахару.

Сахарозаменители, казалось бы, являются идеальным решением проблемы. Эти вещества обладают меньшей калорийностью и теоретически представляют собой более безопасную альтернативу сахару. Однако не стоит обольщаться – чрезмерное употребление искусственных подсластителей также таит в себе угрозу для здоровья человека.

В поисках золотой середины ученые из Китая и Бразилии объединили усилия для изучения влияния различных видов сахарозаменителей на мозг грызунов. Эксперимент продемонстрировал, что наиболее безвредным и совместимым с нормальной работой мозга подсластителем оказалась стевия – натуральный продукт, добываемый из одноименного растения.

Секрет стевии кроется в ее уникальной способности идеально взаимодействовать с вкусовыми рецепторами, максимально точно воспроизводя сладкий вкус сахара. По этой характеристике стевия значительно превосходит другие известные сахарозаменители, делая ее предпочтительным вариантом для тех, кто стремится исключить вред сахара без ущерба для вкусовых качеств блюд.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье стевия сахар
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