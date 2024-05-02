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Хотите клубнику размером с кулак? Эта недорогая подкормка из двух компонентов творит чудеса - ягоды станут огромными и сладкими

Хотите клубнику размером с кулак? Эта недорогая подкормка из двух компонентов творит чудеса - ягоды станут огромными и сладкими

22:35, 02 май 2024

Как известно, клубника требует постоянного внимания и ухода на протяжении всего вегетационного периода. Работы в саду начинаются сразу после таяния снега, а в мае наступает особенно важный этап – внесение специальной подкормки. Эта процедура обеспечивает обильный урожай крупных и сочных ягод, а также способствует профилактике заболеваний растений.

Секрет эффективной и бюджетной подкормки для клубники раскрыл опытный садовод, автор популярного канала "Сад. Дом. Огород". Оказывается, для питания кустов не требуется дорогостоящих удобрений – все, что нужно, это обычный спиртовой раствор йода и вода.

Рецепт подкормки прост: в 10 литрах воды необходимо растворить 10 капель йодного раствора. Полученной смесью следует полить каждый куст, обязательно попадая на листья. Эту процедуру рекомендуется провести до начала цветения клубники, повторяя ее каждые 10 дней. Чем больше раз удастся внести такое удобрение весной, тем лучше.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы подкормка клубника
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