Как распознать натуральный мёд: два гениальных способа отличить поддельный продукт, даже не пробуя его

22:44, 02 май 2024

Пчелиный мед – один из древнейших продуктов, известных человечеству. Этот ароматный, золотистый продукт, высоко ценится за свои питательные и целебные свойства. Однако в погоне за прибылью некоторые недобросовестные производители прибегают к уловкам, пытаясь подсунуть потребителям подделку вместо настоящего пчелиного нектара. В этой статье мы раскроем способы распознать фальшивый мед, даже если его нельзя попробовать на вкус или понюхать.

В основе получения подлинного меда лежит кропотливый труд пчел, перерабатывающих нектар цветов в своем зобике в насыщенный водный раствор фруктозы, сахарозы и глюкозы. Этот нектарный эликсир обогащен витаминами и целебными ферментами, источаемыми самими пчелами. Именно эти уникальные компоненты делают мед поистине бесценным.

Однако воспроизвести текстуру, цвет и даже вкус меда искусственным путем не составляет большого труда для фальсификаторов. Но в таком поддельном продукте не будет содержаться самое ценное – пчелиные ферменты, наделяющие мед целительными свойствами.

Чтобы избежать обмана, важно знать, как отличить натуральный мед от фальшивки. Один из способов – обратить внимание на консистенцию. Подлинный мед никогда не будет сиропообразным на вид. Попробуйте перевернуть баночку вниз горлышком: настоящий мед разделится на две неравные части – большая прильет к крышке, меньшая останется у дна, а между ними образуется воздушная прослойка.

Кроме того, можно воспользоваться весами. Дело в том, что неразбавленный натуральный мед имеет определенную плотность и вязкость. Поэтому литр подлинного медового лакомства всегда будет иметь стандартный вес – от 1,4 до 1,5 килограмма.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru