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Больше никакого мха: агроном раскрыла 4 эффективных способа вернуть эстетичный вид саду и огороду после вторжения вездесущего растения

Больше никакого мха: агроном раскрыла 4 эффективных способа вернуть эстетичный вид саду и огороду после вторжения вездесущего растения

09:32, 03 май 2024

Многие садоводы сталкиваются с досадной проблемой – мхом, который не только портит эстетику участка, но и может навредить растениям. Как же обуздать этот зеленый ковер и вернуть саду красоту?

Агроном Нелли Гуляева в своем Дзен-канале "Ученый агроном" делится советами, как избавиться от мха и создать неблагоприятные условия для его повторного появления.

Во-первых, важно понять причину появления мха. Это своего рода индикатор почвенных условий. Избыток влаги, застой воздуха, кислая среда - вот идеальные условия для распространения растения. В теплицах зачастую виновницей становится недостаточная вентиляция.

Один из эффективных способов борьбы - коррекция почвенных условий. Если почва слишком увлажнена, стоит высадить растения-влаголюбы: иву, березу, гортензии, калину или черемуху. Они помогут осушить грунт естественным путем. В случае с глинистыми, плотными почвами необходимо разрыхлить землю и внести песок, компост или известь для улучшения структуры и аэрации.

Мульчирование также зарекомендовало себя как действенный метод сдерживания мха. Подходящие мульчирующие материалы - измельченная кора, опилки, солома, хвоя или листва.

Что касается химических методов, здесь на помощь придут доломитовая мука, сода, средство для мытья посуды или древесная зола. Они позволят нейтрализовать излишнюю кислотность почвы, которая так благоприятствует мху. Однако помните - кухонные средства вроде соды дают лишь кратковременный эффект. Известковать и вносить золу лучше осенью для долгосрочного результата.

Способы избавления от тли

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: мох советы
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