Прощай, тля! Чудо-рецепт уничтожит вредителей за день, не потратив ни копейки

09:40, 03 май 2024

Тля — коварный враг любого садовода, способный погубить даже самый богатый урожай. Скрученные листья, увядающие бутоны — эти признаки нашествия тли знакомы каждому.

Но не отчаивайтесь! Опытный садовод и автор популярного канала «Идеальный огород» раскрывает секрет эффективного домашнего средства для борьбы с тлей.

Это натуральное средство можно приготовить из подручных ингредиентов, которые найдутся в любом доме. Рецепт прост: возьмите 100 граммов древесной золы, 10 литров воды, 200 граммов хозяйственного мыла и 100 граммов дегтярного мыла. Натрите мыло на терке, растворите в теплой воде и добавьте золу . Тщательно перемешайте полученный раствор.

Полученную смертельную для тли, но безвредную для растений смесь просто перелейте в опрыскиватель и обильно опрыскайте пораженные насаждения. Повторяйте процедуру каждые 3 дня, пока тля полностью не исчезнет.

Автор: Алия Карачурина