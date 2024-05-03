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Невиданный урожай перца гарантирован: Уникальный способ посадки перца, который избавит от необходимости использовать удобрения

Невиданный урожай перца гарантирован: Уникальный способ посадки перца, который избавит от необходимости использовать удобрения

10:05, 03 май 2024

В преддверии сезона высадки рассады перца в теплицы садоводы тщательно готовятся. Ведь для обильного урожая плодов необходимо учесть множество нюансов. Одним из важнейших факторов является правильная схема посадки кустов.

Опытный огородник Виктория Радзевская делится своими проверенными методами. В отличие от прихотливых томатов, перцы предпочитают тесные посадки. Им не страшна конкуренция за пространство и питательные вещества. Напротив, такой подход способствует активному росту и развитию растений.

- Я высаживаю рассаду в два ряда по шахматной схеме, - рассказывает Виктория. - Расстояние между рядами составляет 50-60 см, а между кустами в одном ряду - всего 20-30 см. Для высокорослых сортов оптимальнее сажать с интервалом 40 см в рядке.

Садовод отмечает, что густая посадка перцев хорошо сочетается с соседством томатов и огурцов на одной грядке. Это позволяет рационально использовать имеющуюся площадь.

Еще один важный этап перед высадкой - закаливание рассады. В течение недели растения постепенно приучают к условиям открытого грунта. Такая процедура снижает стресс, улучшает приживаемость и способствует быстрому укоренению.

После размещения перцев в теплице необходимо обеспечить регулярный полив и рыхление почвы вокруг стеблей. Соблюдая все правила, вы сможете вырастить роскошный урожай ярких и сочных плодов.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: перцы советы
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