Как заставить засыхающую яблоню вновь зазеленеть: выройте ямки вокруг ствола и насыпьте в них это средство

10:53, 03 май 2024

Каждый, кто хоть раз сталкивался с садоводством, знает, насколько капризными могут быть фруктовые деревья. Они требуют постоянного ухода и внимания, иначе могут начать увядать и терять свою жизненную силу. Но даже если яблоня выглядит совершенно безнадежной, опытные садоводы знают секрет, который может вернуть ее к жизни.

После суровой зимы не все деревья пробуждаются с новыми силами. Некоторые могут пострадать от морозов или едва дать несколько робких листочков. В такие моменты кажется, что яблоня исчерпала свой ресурс, и ее судьба – топор дровосека. Особенно если в последние годы она приносила скудный урожай.

Однако опрометчивые действия здесь ни к чему. Опытные садоводы владеют тайной экстренной реанимации увядающих яблонь. Автор популярного канала "Моя усадьба" поделился личным опытом возрождения засохших деревьев. По его словам, каждые 5-7 лет яблоням необходима качественная подкормка, иначе они начинают угасать. Но если правильно ухаживать за ними, они могут жить и плодоносить до 70-100 лет.

Чтобы напитать дерево важными микроэлементами и питательными веществами, нужно выкопать вокруг ствола несколько ямок. Именно в эти ямки будет залита специальная подкормка, способная подарить яблоне новую жизнь. Расстояние между ямками должно составлять метр, а глубина – около 40 сантиметров. Это обусловлено тем, что корневая система яблони располагается на глубине 1,5-2 метра, и такие канавки обеспечат доступ удобрений к корням.

Сначала необходимо налить в ямки дождевую или отстоянную воду, не менее 20 литров на одно дерево. Затем равномерно рассыпать по канавкам 0,5 кг суперфосфата и столько же сульфата калия. После этого добавить в каждую ямку по литру золы. Эти компоненты обеспечат дереву необходимые питательные вещества и витамины.

Автор: Алия Карачурина