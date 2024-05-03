Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Как заставить засыхающую яблоню вновь зазеленеть: выройте ямки вокруг ствола и насыпьте в них это средство

Как заставить засыхающую яблоню вновь зазеленеть: выройте ямки вокруг ствола и насыпьте в них это средство

10:53, 03 май 2024

Каждый, кто хоть раз сталкивался с садоводством, знает, насколько капризными могут быть фруктовые деревья. Они требуют постоянного ухода и внимания, иначе могут начать увядать и терять свою жизненную силу. Но даже если яблоня выглядит совершенно безнадежной, опытные садоводы знают секрет, который может вернуть ее к жизни.

После суровой зимы не все деревья пробуждаются с новыми силами. Некоторые могут пострадать от морозов или едва дать несколько робких листочков. В такие моменты кажется, что яблоня исчерпала свой ресурс, и ее судьба – топор дровосека. Особенно если в последние годы она приносила скудный урожай.

Однако опрометчивые действия здесь ни к чему. Опытные садоводы владеют тайной экстренной реанимации увядающих яблонь. Автор популярного канала "Моя усадьба" поделился личным опытом возрождения засохших деревьев. По его словам, каждые 5-7 лет яблоням необходима качественная подкормка, иначе они начинают угасать. Но если правильно ухаживать за ними, они могут жить и плодоносить до 70-100 лет.

Чтобы напитать дерево важными микроэлементами и питательными веществами, нужно выкопать вокруг ствола несколько ямок. Именно в эти ямки будет залита специальная подкормка, способная подарить яблоне новую жизнь. Расстояние между ямками должно составлять метр, а глубина – около 40 сантиметров. Это обусловлено тем, что корневая система яблони располагается на глубине 1,5-2 метра, и такие канавки обеспечат доступ удобрений к корням.

Сначала необходимо налить в ямки дождевую или отстоянную воду, не менее 20 литров на одно дерево. Затем равномерно рассыпать по канавкам 0,5 кг суперфосфата и столько же сульфата калия. После этого добавить в каждую ямку по литру золы. Эти компоненты обеспечат дереву необходимые питательные вещества и витамины.

Выкопал траншею возле дерева: Хитрый садовод раскрыл секрет защиты яблонь от муравьев

Читайте также:

Выкопал траншею возле дерева: Хитрый садовод раскрыл секрет защиты яблонь от муравьев
Автор: Алия Карачурина
Теги: советы яблоня
Читайте также

Яблок на яблоне станет гораздо больше: насыпьте в приствольные круги деревьев эту смесь — даже парша обойдёт стороной
Это интересно
Яблок на яблоне станет гораздо больше: насыпьте в приствольные круги деревьев эту смесь — даже парша обойдёт стороной
Подвесьте пакет с кирпичами на яблоню: финны поделились новой методикой увеличения урожая яблок
Это интересно
Подвесьте пакет с кирпичами на яблоню: финны поделились новой методикой увеличения урожая яблок
Для чего опытные дачники трясут яблоню: эта процедура может вас удивить
Это интересно
Для чего опытные дачники трясут яблоню: эта процедура может вас удивить
Яблони без тли и муравьев: секретный цветок от мастера-садовода
Это интересно
Яблони без тли и муравьев: секретный цветок от мастера-садовода


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok