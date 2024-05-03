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Тайна питания при диабете раскрыта: один удивительный овощ навсегда изменит вашу жизнь

Тайна питания при диабете раскрыта: один удивительный овощ навсегда изменит вашу жизнь

09:01, 03 май 2024

Диабет и строгий контроль за питанием – понятия, к сожалению, неразделимые

Автор: Алия Карачурина
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